Ilrestodelcarlino.it - Vandali in azione senza sosta: tanti i danni

In queste settimane difficili a Osimo dopo le dimissioni del sindaco Francesco Pirani, non sono mancati danneggiamenti all’arredo urbano e non solo per mano dinon ancora identificati. Nonostante sia stata una notte di Capodanno per lo più tranquilla, le forze dell’ordine sono state sempre al lavoro sulle strade e diverse sono state le segnalazioni ricevute per lo più per spari e botti troppo vicino alle abitazioni, anche in centro storico. Diversi isegnalati ai campetti, come quello ai giardini dell’ex Foro Boario con il canestro distrutto. La Robur basket lancia un allarme: "I campetti sono fondamentali, un luogo di socializz, crescita e allenamento, soprattutto per i giovani atleti che vogliono continuare a giocare anche dopo la lezione in palestra. Se è stato davvero un gesto volontario o un danno dovuto all’usura non lo sappiamo, ma quello che conta è che venga riparato presto perché questi spazi sono imporperragazzi e ragazze, anche nelle giornate fredde.