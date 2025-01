Oasport.it - United Cup 2025, il programma di domani (3 gennaio): orari, tv, streaming, ordine di gioco

Leggi su Oasport.it

si chiuderà ildei quarti di finale dellaCup. Alla Ken Rosewall Arena di Sydney si sfideranno Italia e Repubblica Ceca per garantirsi un posto tra le migliori quattro della competizione e andare ad affrontare una formazione fortissima come gli Stati Uniti, guidati da Taylor Fritz e Coco Gauff.Italia che ha passato alla grande il proprio girone battendo 3-0 sia la Svizzera che la Francia, trascinata da Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, senza dimenticare il fortissimo doppio misto composto da Sara Errani e Andrea Vavassori. Adesso l’asticella salirà: la Repubblica Ceca schiera al maschile Tomas Machac e al femminile Karolina Muchova., a partire dalle ore 7.30 italiane, l’Italia si giocherà il suo quarto di finale contro la Repubblica Ceca per un posto in semifinale contro gli Stati Uniti.