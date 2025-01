Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia … l’Udinese 1980-81 dalla maglia iconica

Leggi su Glieroidelcalcio.com

Ladel-81Con il nuovo anno apriamo un trittico di maglie del Friuli e cominciamo con una meravigliosadel, appartenente alla stagione-81.Le caratteristiche dellaLaè una bellissima lanetta a manica corta di produzione del maglificio Lama. La divisa si pone in continuità con quella della stagione precedente prodottaPouchain, con la banda verticale nera in stile Ajax e la zebretta stilizzata disegnata da Piero Gratton, ricamata all’interno dellae che viene delineata da un cerchio di colore nero.Particolare della zebretta ricamataIl resto della, ai lati è invece bianco.Il colletto è bianco con scollo e la base invece è nera come la parte centrale della. Esiste anche un’altra versione con colletto interamente bianco (in foto contro l’Inter).