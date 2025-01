Ilrestodelcarlino.it - Successo per il Moma Winter Cup. Vittorie anche per l’Anderlini

Un vero e proprio bagno di folla, ha chiuso la quindicesima edizione dellaCup. Che si è giocata a Modena e provincia negli ulti giorni di dicembre: nella giornata delle sei finali, che hanno incoronato VLW Volleyball Landesverband negli Under15, Gielle Imoco Volley San Donà nelle Under 14, Marino Pallavolo Bulls tra gli Under 17, Team Rockstar Gold negli Under 17, e le padrone di cada dellaAnderlini in ben due categorie, le Under 16 e le Under 18, ha fatto registrato una presenza sugli spalti di assoluto rilievo, per quella che ormai, oltre ad essere uno dei tornei giovanili più importanti d’Europa, si è confermato una festa dello sport, e sella socialità. La vittoria dei tedeschi del VLW Volleyball Landesverband tra gli Under 15, e degli americani del Team Rockstar Gold tra i più grandi degli Under 19, hanno dato un tocco d’internazionalità alla manifestazione, che ha visto la partecipazione delle migliori squadre giovanili italiane, maprovenienti dall’estero.