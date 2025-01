Strage New Orleans auto su folla | 15 morti Killer ucciso caccia ai complici

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Con l’si è lanciato sullache stava festeggiando il Capodanno a New, in Bourbon Street. Poi è sceso dal veicolo e ha iniziato a sparare. Il bilancio provvisorio dellaè di almeno 15, ma tra i feriti – una trentina – alcuni sono in condizioni critiche. Ilè statodalla polizia. Shamsud Din Jabbar, cittadino americano ed ex militare Usa, è morto nello scontro a fuoco con gli agenti. Il 42enne del Texas aveva con sé una bandiera dell’Isis: “Era intenzionato a provocare una carneficina”, ha affermato la sovrintendente della polizia Anne Kirkpatrick. Nell’indagine per terrorismo si lavora per completare il mosaico e delineare il ritratto completo dell’uomo. “Riteniamo che sia stato congedato con onore, ma stiamo lavorando su questo processo, cercando di raccogliere tutte queste informazioni”, ha affermato l’agente speciale dell’Fbi Alethea Duncan.