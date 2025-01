Sci di fondo Tour de Ski | 14 azzurri convocati per le tappe conclusive in Val di Fiemme

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per ledelde Ski, che anche nella 19^ edizione rispetterà la tradizione e finirà in Val di. Nella vallata trentina, saranno tre ledecisive che vedranno al via i migliori atleti del, impegnati da venerdì 3 a domenica 5 gennaio. A Lago di Tesero andranno infatti una sprint in classico, uno skiathlon e la consueta Final Climb verso l’Alpe Cermis, in tecnica libera.ISono 14 gli atleti italiani al via della tappa in Val di. Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà, Paolo Ventura, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Lorenzo Romano, Giacomo Gabrielli e Martin Coradazzi per il settore maschile; nel femminile, invece, spazio a Caterina Ganz, Anna Comarella, Federica Cassol e Nicole Monsorno.241214 Elia Barp of Italy competes in the men’s free technique sprint prologue during the FIS Cross-Country World Cup on December 14, 2024 in Davos.