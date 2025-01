Anteprima24.it - Salerno: sosta auto ibride ed elettriche, ecco le novità

Tempo di lettura: 2 minutiAnche per tutto il 2025 glimobilisti che sono in possesso di un’ibrida o un’elettrica, residenti nella città di, potranno usufruire della particolare agevolazione che consente di pagare un abbonamento annuale, di 10 € nel caso dellee di 30 per quelle, per lanelle strisce blu. Il costo è invece di 50 € l’anno per i residenti nelle zone di particolare rilevanza urbanistica. Nell’ultima seduta della giunta comunale, prima della chiusura dell’anno è stato infatti approvata la delibera che si muove nella direzione di confermare l’impegno dell’amministrazione comunale diverso la mobilità sostenibile.Gli abbonamenti sono gestiti dalla società in houseMobilità, alla quale bisogna rivolgersi per il pagamento della quota e la sottoscrizione del nuovo abbonamento.