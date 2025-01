Laspunta.it - Priverno: Aggredisce anziano. Denunciato per lesioni personali

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di(LT), all’esito di attività investigativa preliminarmente condotta, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 29 anni del luogo, per i reati di, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Nello specifico, i Carabinieri, attraverso l’attività d’indagine condotta a seguito della presentazione della querela sporta lo scorso 21 dicembre da parte di unsignore, classe ’42 del luogo, per una patita aggressione da parte di un giovane automobilista, avvenuta al termine di una discussione per una presunta mancata precedenza, hanno identificato l’indagato. L’uomo era risultato già noto all’Arma di, in quanto era stato arrestato, durante la stessa nottata del 21 dicembre, poiché resosi responsabile di un’altra aggressione ai danni della propria convivente, per la quale era intervenuta un Carabiniere di sesso femminile, libero dal servizio, trovatasi a transitare proprio nel momento in cui il 29enne aveva afferrato e scaraventato fuori dalla propria autovettura la vittima, riuscendo così a far allontanare l’aggressore dal luogo dell’evento, la cui vicenda era culminata all’interno della locale caserma dei Carabinieri, dove l’arrestato, in evidente stato di alterazione, andava in escandescenze danneggiando una porta con una testata e aggredendo con calci e pugni i militari in servizio procurando loro delle, costringendoli a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’ospedale di Terracina.