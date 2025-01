Quotidiano.net - Norvegia, divieto per le auto a benzina e diesel dal 1 gennaio. I record di vendite dell’elettrico

Roma, 22025 – Indal 1è scattato lo stop alle, non saranno possibili nuove immatricolazioni. Si tratta del primo paese in Europa a prendere questa decisione. Ecco come è stata costruita. Intanto i dati: nel 2024 leelettriche hanno rappresentato quasi il 90% delle. Esattamente l’89%, come ha reso noto il Road Traffic Information Council, avvicinando l’obiettivo di diventare completamente elettriche nel 2025. Su 128.691 nuove immatricolazioni, 114.400 erano veicoli elettrici. “Manca quindi solo il 10% per raggiungere l’obiettivo del 2025”, specifica l’OFV. Cristina Bu, che guida l’associazione dei veicoli elettrici norvegesi EV Association, ha spiegato con queste parole un successo basato sugli incentivi e non tanto sui divieti.