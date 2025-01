Thesocialpost.it - No al minuto di silenzio per Agroppi prima di Inter-Atalanta: il motivo è incredibile

Non si terrà ildiin memoria di Aldo, l’ex allenatore e opinionista televisivo scomparso di recente,della semifinale di Supercoppa italiana tra, che si giocherà questa sera a Riyadh. La decisione arriva dopo la scelta della Figc di evitare possibili episodi sgradevoli, come quelli verificatisi in passato, quando il pubblico arabo aveva fischiato ildiper altri calciatori leggendari.Il precedente con Riva e BeckenbauerUn episodio simile si era verificato lo scorso anno durante la finale di Supercoppa italiana frae Napoli, quando la notizia della morte di Gigi Riva fu comunicata agli spettatori nello stadio dell’Al-Nassr. La reazione del pubblico saudita fu però negativa: i fischi si levarono immediatamente, suscitando l’indignazione dei tifosi italiani presenti allo stadio, che tentarono di coprirli con un applauso.