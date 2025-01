Puntomagazine.it - Napoli: dal cenone al carcere, la “triste” storia del Capodanno di un 30enne di Secondigliano. Arrestato dai Carabinieri

Leggi su Puntomagazine.it

interrotto in un abitazione diil fuggitivo durante i festeggiamenti con la famigliaAntipasti e primo piatto appartengono già al passato. Letteralmente al 2024. Struffoli e dolci natalizi sono ancora da scartare.Una breve pausa per il conto alla rovescia, un saluto al nuovo anno, baci e abbracci, spumante nei calici e una cucchiaiata di lenticchie perché “portano soldi”. Tocca al secondo. Tutti di nuovo in tavola.Finirà per freddarsi perché nella lista degli invitati (o meglio dire degli “imbucati”) spunterà anche la voce.Il capo famiglia, 30 anni di, sarà l’ultimo a sentire il campanello della porta ma il primo a capire che quelle uniformi non sono lì per unirsi alla festa.Deve scontare quasi sei mesi di, da agosto dello scorso ha lasciato i domiciliari senza autorizzazione ed è sparito dai radar.