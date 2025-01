Morti dopo la colazione Luigi e Marisa trovati senza vita in casa la terribile scoperta

Leggi su Caffeinamagazine.it

La giudice Ermengarda Ferrarese ha convalidato il fermo di Claudio Gulisano, 44 anni, accusato del duplice omicidio volontario dei genitori,Gulisano, 79 anni, eDessì, 82 anni. I coniugi sono statiil 5 dicembre scorso nella loro abitazione di via Ghibli, a Cagliari, a seguito di un sospetto avvelenamento. L’uomo, difeso dall’avvocatoSanna, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere durante l’udienza in videoconferenza dallacircondariale di Uta.Secondo l’accusa, Claudio Gulisano avrebbe ucciso i genitori per motivi economici. Il 44enne, travolto dai debitiil fallimento di un supermercato ricevuto in regalo dal padre, avrebbe mirato all’eredità della coppia, che possedeva sei appartamenti a Cagliari. Gli inquirenti hanno raccolto prove significative, tra cui due prelievi ingenti di denaro dal conto dei genitori effettuati dall’indagato.