Montenegro, si è ucciso l’uomo che ha fatto una strage in un ristorante. I morti sono 12

Roma, 2 gennaio 2025 – Si aggrava il bilancio deidella sparatoria iniziata in unvicino alla città di Cetinje, in, e poi proseguita in altre località. Le vittimesalite a 12, tra cui due bambini. La caccia all'uomo che ha compiuto laè durata poche ore. "Si era sparato alla testa" quando è stato circondato, ha detto ai giornalisti il capo della polizia Lazar Scepanovic. "Abbiamo tentato di trasportarlo in ospedale, ma è morto per le ferite". La serie di omicidi è iniziata intorno alle 17:30 nel villaggio di Bajice vicino a Cetinje, dove l'uomo, 45 anni, ubriaco, ha litigato con il cliente di un, è tornato a casa, ha preso un'arma e haquattro persone in un posto e le altre in altri tre luoghi. Tra le vittime cianche alcuni membri della sua famiglia.