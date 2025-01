Pianetamilan.it - Marocchi: “Milan? L’acquisto di Emerson è stato uno degli errori più grandi”

Leggi su Pianetamilan.it

Giancarlo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ha analizzato la situazione legata alla fascia destra del. Con il probabile addio del capitano rossonero Davide Calabria, il club di Via Aldo Rossi sembra aver deciso di puntare tutto sul terzino brasiliano,Royal.Ecco, di seguito, le sue parole: “unopiùsul mercato. Per migliorare la squadra dell’anno scorso èdeciso che bastava togliere Calabria e mettere un terzino destro. Trattare così Calabria. Tre anni fa Calabria vince lo scudetto da titolare: decidere che il problema era quello mi sembra offensivo. PrendiRoyal a destra che non rende e non hai nessuno, perché hai anche dato via anche Kalulu”. LEGGI ANCHE: Calciomercato- Pellegatti: "Dani Olmo come Beckham.