Cityrumors.it - La polizia lo insegue per oltre 1000 km: colpa di un po’ di macinato

Leggi su Cityrumors.it

Un inseguimento incredibile da parte delle forze diper recuperare il corpo, o meglio ancora il, del reatoSi narra che l’assistenza alla clientela in quella nazione sia ineccepibile, con commessi pronti a inseguirti per strada pur di restituire una moneta smarrita. Ma a quanto pare, la medesima diligenza si applica anche a coloro che, per così dire, si appropriano di qualcosa senza permesso. E quando parliamo di “qualcosa”, ci riferiamo a un oggetto di valore apparentemente trascurabile.Laloperkm:di un po’ di– Cityrumors.itLa vicenda ha inizio il 17 settembre, quando un quarantunenne decide di fare acquisti. in modo alternativo. La refurtiva? Due confezioni di carne trita, per un valore di poco più di un euro. Un vero affare, si potrebbe pensare.