La morte di Michele Filippi sul Monte Ocone. Prima di precipitare nel vuoto aveva chiesto aiuto

Sant'Omobono Terme (Bergamo) – Si è trasformata in tragedia l'escursione in montagna dell'ultimo dell'anno di un sessantanovenne di Sant'Omobono Terme,. L'uomo ha perso la vita nel primo pomeriggio del 31 dicembre sul, nel territorio di Valsecca di Sant'Omobono Terme, mentre stava affrontando una ferrata al torrione 11 verso la vetta, che raggiunge i 1.350 metri di altezza. Stando alle prime ricostruzioni, l'escursionista si trovava su uno degli ultimi torrioni quando qualcosa è andato storto. Forse a causa di un malore improvviso, è caduto per una quarantina di metri. Ma l'intervento dei volontari del Soccorso alpino, stazione di Valle Imagna, e poi dell'elisoccorso, decollato dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sono risultati vani.