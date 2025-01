Sport.quotidiano.net - Juve, Giuntoli a caccia del trofeo: “La Supercoppa è un obiettivo”. E sul mercato….

Riyadh, 2 gennaio 2025 – Parte laal primodella stagione e al primo di Thiago Motta da allenatore bianconero. Se in campionato il ritardo per lo Scudetto è già consistente, e difficile da recuperare nel girone di ritorno, laoffre invece un piatto prelibato da provare a gustare in due partite secche, semifinale e finale. L’Inter e Simone Inzaghi hanno monopolizzato ilnegli ultimi anni, tuttavia c’è spazio per provare a fare qualcosa, anche perché i nerazzurri affrontano la difficile Atalanta in semifinale, mentre dall’altra parte giocherannontus e Milan, con i rossoneri che hanno appena cambiato allenatore. Cristianoha dunque indicato nellail primo, poi c’è il mercato, dove è tutto costoso per i bilanci bianconeri ma qualcosa si farà, partendo da Danilo che è in uscita.