Ilnapolista.it - Juan Jesus: «Al di là delle critiche, so di aver fatto bene in 14 anni in Italia»

ha rilasciato un’intervista a Radio Crc. Negli ultimi match sta sostituendo Alessandro Buongiorno, infortunatosi in allenamento.: «Al di là, so diin 14in»A proposito della vittoria contro il Venezia, il difensore ha dichiarato:«Loro sono una squadra molto organizzata, si è visto che abbiamo avuto difficoltà a trovare gli spazi giusti. Ma abbiamo dominato la partita ed abbiamociò che il mister ci ha chiesto in settimana. Non è facilee pazienza quando si resta sullo 0-0, ma l’abbiamoe questi tre punti sono molto importanti. Siamo in vetta alla classifica e dobbiamo pensare subito alla Fiorentina: sarà una partita molto complessa. Abbiamo cambiato tante cose dall’anno scorso ed abbiamo lo stesso