Inter la formazione migliore in Supercoppa Italiana | Inzaghi punta sulla continuità – CdS

L’è pronta per affrontare l’Atalanta nella semifinale di, e Simonesembra intenzionato a schierare ladisponibile, replicando l’undici titolare visto nell’ultima convincente vittoria a Cagliari.IN SEMIFINALE –-Atalanta, oltre a rappresentare un’occasione per avvicinare il primo trofeo del 2025, sarà un’importante verifica per misurare i rispettivi valori in vista della sfida scudetto che le due squadre nerazzurre stanno portando avanti in campionato. Simonepunterà sul collaudato 3-5-2. Davanti a Yann Sommer, ci sarà una linea difensiva composta da Yann Bisseck, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. L’assenza di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, rimasti a Milano per recuperare dai rispettivi problemi fisici, obbliga il tecnico a confermare i titolari già visti in Sardegna.