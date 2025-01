Grande Fratello tutti contro Helena Prestes | Ha avuto un attacco di panico

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –haundidopo la diretta del. A raccontarlo è stato Luca Calvani che ha confessato di averdifficoltà a gestire la situazione. La puntata del reality show andata in onda lunedì 30 dicembre ha dato il via a una furiosa lite che ha rotto diversi equilibri nella Casa. Ora sembra chesi siano schieratila modella brasiliana. Ma andiamo con ordine. Sono giorni ditensione nella Casa delè ormai al centro di polemiche e furiose liti: prima haun durissimo scon Shaila Gatta e successivamente, la concorrente avrebbe sfiorato una rissa con Ilaria Galassi. Tutto ciò ha portato a un crollo emotivo: “Ero impaurito non sapevo cosa fare, hodavvero paura. Non si faceva nemmeno toccare”, queste le parole di Luca Calvani che avrebbe assistito all’didella concorrente.