Donnapop.it - Grande Fratello, momenti di terrore per l’attacco di panico di una concorrente: scoppia il caos

Questi ultimi giorni nella casa delsono stati davvero turbolenti, con tensioni che hanno raggiunto livelli altissimi. Lunedì notte, dopo la puntata, è accaduto un episodio che ha sconvolto tutti: Helena Prestes ha avuto un attacco dimentre si trovava in confessionale, in seguito a una discussione accesa con Shaila Gatta.Questo episodio ha generato una serie di polemiche, sia all’interno della casa che tra il pubblico. A raccontare il momento di paura vissuto con Helena è stato Luca Calvani, che ha spiegato di essere rimasto impaurito e confuso di fronte alla situazione, rendendo chiaro quanto sia stato difficile gestire la crisi della modella brasiliana in quel frangente.Attacco dial: ecco cosa è successoLa situazione è diventata ancora più drammatica quando Luca ha raccontato di come Helena non fosse in grado di essere toccata e di come lui stesso si sia trovato in difficoltà nel cercare di aiutarla.