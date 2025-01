Ilnapolista.it - Giuffredi: «Se Mario Rui è stato sette anni a Napoli, deve ringraziarmi. Ogni anno mi chiedeva di andarsene»

torna a parlare del suo ex assistitoRui, in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb. Il terzino ha rescisso pochi giorni fa il contratto col: «SeRui èmidiRui ha detto di aver ricevuto solo l’offerta del San Paolo.«Forse dimentica che chi ha iniziato a parlare del San Paolo èlui. Nel club brasiliano c’era un direttore portoghese che lo aveva chiamato direttamente. Quando mi ha detto che avrebbe preso in considerazione l’ipotesi sono andato avanti nella trattativa e l’ho chiusa a condizioni migliori rispetto a quelle che gli erano state prospettate. Poi èlui a decidere di non voler andare. Ma aveva iniziato la trattativa avendo ricevuto la telefonata e da parte mia non c’è stata alcuna forzatura.