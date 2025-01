Bergamonews.it - Gasperini e i cambi: “Questa era la partita giusta per testare i giocatori, serve fiducia in tutti”

Si chiude in semifinale l’avventura araba dell’Atalanta: l’Inter vola in finale di Supercoppa Italiana grazie alla doppietta di Dumfries, mentre Gian Pieroe i suoi tornano a casa con due gol subiti, nessuno fatto e forse qualche rimpianto per la rete annullata ad Ederson quando mancavano venti minuti al termine e la Dea aveva la freschezza per provare la rimonta.“Abbiamo tantiin rosa e siamo reduci da una striscia molto impegnativa, siamo dovuti venire qui a giocare ed era il momento giusto per verificare tantiche avevano giocato meno minuti in campionato, la formazione è stata fatta in quella funzione. Ho avuto buone risposte, per noi è stata un’ottima esperienza”, afferma il tecnico a Mediaset nel post gara.“Snobbato la Supercoppa? No, abbiamo cercato di vincere la” prosegue, “ma dovevamo sbagliare meno.