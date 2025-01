Iodonna.it - Firenze accende i riflettori su Pitti Uomo: il calendario e gli eventi da non perdere a gennaio 2025

Dal 14 al 17ospiterà la 107ª edizione diImmagine, la prestigiosa manifestazione dedicata alla moda maschile. La Fortezza da Basso disarà il palcoscenico per le collezioni Autunno Inverno2026 di circa 790 brand, di cui il 45% provenienti dall’estero. Modaa Parigi, Pharrell Williams per Vuitton tra diversità e universalismo X Al via la stagione dedicata al menswear, che vedrà succedere alla Milano Modadal 17 al 21e successivamente la Paris Men Fashion Week dal 21 al 26.