Commozione ad "Affari tuoi": la toccante storia di José

New tv. “”, puntata da lacrime: il racconto straziante di Josè – Unamolto triste,, quella del concorrente in gara mercoledì 1 gennaio, ad, su Rai 1. A giocare al programma di Stefano De Martino è stato Josè dalla Calabria. Di origine brasiliana e single, è stato adottato a 13 mesi da una coppia italiana e al momento vive a Cropani Marina, in provincia di Catanzaro. ( dopo le foto)Leggi anche: “Grande Fratello”, Zeudi accusa Helena: interviene Dayane MelloLeggi anche: “Grande Fratello”, arriva un secondo coming out nella casaad “”: ladidella Calabria ha spiegato di aver lavorato come addetto vendita in un supermercato, ma ora è disoccupato. Nelle puntate precedenti, il concorrente, che si è reso protagonista del balletto con il conduttore Stefano De Martino sulle note di “Sesso e samba”, ha rivelato di aver deciso di partecipare al gioco per un motivo ben preciso.