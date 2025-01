Napolipiu.com - Capodanno 2025, Napoli ha fatto la storia: uno show mai visto in Italia

Leggi su Napolipiu.com

hala: unomaiin">Nessun’altra piazza inha saputo offrire un cast artistico di questo livello per la notte di San Silvestro.La magia diha superato se stessa. Nella notte più attesa dell’anno, mentre i riflettori del mondo erano puntati sulla città partenopea, oltre 100mila persone hanno vissuto uno spettacolo che rimarrà nella. Non solo numeri, ma emozioni pure che hanno trasformato piazza del Plebiscito e il lungomare in un oceano di luci, suoni e colori mai visti prima in.L’atmosfera era elettrizzante già dal pomeriggio, quando le prime migliaia di persone hanno iniziato ad affluire verso il cuore pulsante della città. Ma è stato al calar del sole che la magia ha preso forma: quattro palchi monumentali, interconnessi da passerelle sospese, hanno creato una scenografia mozzafiato che ha lasciato senza fiato i presenti.