Bimba colpita dalla pistola del padre il sindaco di Gardone Val Trompia | Tragica fatalità non demonizziamo le armi

Brescia – Mentre ladi tre anni rimasta ferita a Capodanno da un colpo delladelè in coma all’ospedale in gravissime condizioni, ildiValGiuliano Brunori chiede di “non demonizzare” lee ricorda che nel suo comune – dove ha sede la multinazionale delleda fuoco Pietro Beretta – “c’è la cultura del rispetto dell’arma”, nonché una “tradizione di oltre 200 anni” nella produzione di armamenti. Il primo cittadino ha dichiarato che “ciò che è accaduto in casa della bambina, purtroppo, credo si possa definire una, chi ha dei bambini sa quanto siano imprevedibili ed è davvero difficile capire come siano andate realmente le cose. Quel che è certo è che siamo davanti ad un evento drammatico, ma non vorrei demonizzare l’arma in sé”.