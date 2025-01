Anteprima24.it - “Bici in Comune”, c’è l’avviso pubblico per il progetto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi chiama “in” ed è il bando pubblicato daldi Avellino per presentare proposte progettuali valide sul finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerente la promozione della mobilità ciclistica ed il cicloturismo.ha come finalità l’individuazione, previa selezione, di partner che collaboreranno alla realizzazione delle attività ed all’eventuale cofinanziamento delin caso di valutazione positiva, per una durata progettuale di 24 mesi.“in” si pone come obiettivo generale quello di sostenere la mobilità ciclistica e il cicloturismo, andando a contribuire alla “Cycling strategy” europea, ovvero il programma europeo per portare lacletta ad avere un ruolo primario e centrale nella vita delle persone ed a farla diventare un principale mezzo di trasporto quotidiano.