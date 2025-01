Agi.it - Bari, neonato trovato morto nella culla termica di una chiesa

AGI - Il corpo senza vita di un bambino di circa un mese è statoquesta mattinadella parrocchia di San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco di. La tragica scoperta è stata fatta dai responsabili della struttura, che hanno immediatamente allertato le autorità. Sul luogo del ritrovamento è intervenuta la squadra mobile della questura di, che sta indagando sul caso sotto il coordinamento della procura. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause del decesso, ma sul posto è presente anche il medico legale, che avvierà gli accertamenti necessari per determinare le circostanze della morte del piccolo. Sono in corso le indagini per chiarire l'accaduto e verificare eventuali responsabilità.