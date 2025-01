Zonawrestling.net - WWE: Omos torna sul ring dopo 9 mesi e vince subito un titolo in Pro Wrestling NOAH

Il ritornonovedi assenzato a combattere per la prima volta da aprile 2024, debuttando nella Produrante l’eventoThe New Year 2025. L’ex stella della WWE ha fatto il suo ingresso come nuovo membro del Team 2000X, formando un tag team con Jack Morris.Vittoria dei GHC Tag Team ChampionshipIl duo ha sfidato i campioni in carica Naomichi Marufuji e Takashi Sugiura per i GHC Tag Team Championship. Il match si è concluso conche ha schienato Marufuji, permettendo alla coppia di conquistare i titoli che erano detenuti dai precedenti campioni da giugno 2024.Il secondoin carriera perPer l’ex superstar della WWE si tratta del secondoin carrierala conquista dei RAW Tag Team Championship insieme ad AJ Styles alcuni anni fa.