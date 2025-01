Ilrestodelcarlino.it - Ultraleggero precipita in un campo: illesi gli occupanti

Castelfidardo (Ancona), 1 gennaio 2025 – Paura oggi pomeriggio a Castelfidardo, dove uncon a bordo due persone èto in undurante un atterraggio d'emergenza in zona via Che Guevara. Due uomini, il pilota e un suo amico, sono stati accompagnati all'ospedale. Sul posto, il 118 e i carabinieri di Osimo.i due. L'è finito con le ruote in un fosso scavato nel terreno, che ha determinato il ribaltamento del mezzo. I soccorsi sono stati tempestivi. Le due persone a bordo sono rimaste praticamente illese ma sono state accompagnate all'ospedale per tutti gli accertamenti del caso.