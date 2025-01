Secoloditalia.it - Terrore a Rimini: egiziano accoltella 5 passanti, freddato da un carabiniere (che ora è indagato)

Aveva 23 anni il cittadinoucciso da un, ora, nella notte di Capodanno a Villa Verucchio, in provincia di, dopo che hato in strada cinque.“Ci inseguiva con il coltello in mano: ha colpito un mio amico alla pancia e un altro al fianco. Noi scappavamo e lui ci inseguiva. Siamo quindi corsi verso la piazza e attraversato la strada per tornare indietro, perché non volevamo ci seguisse tra la folla o sarebbe stato un disastro“, ha raccontato al Resto del Carlino Nicola, 18 anni, che si trovava insieme ai due amici colpiti dall’.Secondo i primi riscontri sanitari, il giovane più grave sarebbe stato raggiunto da cinque coltellate, di cui una al volto. Più lievi invece le ferite della ragazza colpita durante il secondo assalto: colpita superficialmente alla guancia e al torace.