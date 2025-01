Ilfattoquotidiano.it - Saldi invernali 2025, al via il 4 gennaio: ecco il calendario regione per regione. Le 5 regole anti-truffa

Si apre ufficialmente la stagione dei, con 16 milioni di famiglie italiane pronte a dare l’assalto a negozi e siti online a caccia di affari. La data di inizio ufficiale è il 4, con qualche variazione a seconda della, e la durata massima è di 60 giorni.Un giro d’affari da 4,9 miliardi di euroSecondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, ogni persona spenderà circa 138 euro durante i, per un giro d’affari complessivo di 4,9 miliardi di euro. Un’occasione importante per rilanciare i consumi e dare ossigeno al settore della moda, dopo un anno difficile. Giulio Felloni, Presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, sottolinea l’importanza deiper l’economia italiana. “Irappresentano una tradizione commerciale capace di coinvolgere l’interesse di 16 milioni di famiglie italiane alla ricerca dell’affare e di un crescente numero di stranieri amdello shopping made in Italy”, afferma Felloni, che auspica che isiano caratterizzati da una “tripla ‘E'”.