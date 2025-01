Iodonna.it - Quali mete scegliere per un viaggio nel 2025? Lasciatevi ispirare dal vostro segno zodiacale per esplorare luoghi nuovi e magici

Se avete bisogno di un po’ di ispirazione per i viaggi da fare nelecco alcune accoppiate “vincenti” selezionate da Egyptair, la compagnia di bandiera dell’Egitto, in base alle caratteristiche dei segni zodiacali. Un modo divertente per aggiungere nuove destinazioni alle proprie liste dei desideri.Ariete – Il CairoUna città magnetica ed eccezionale per unsempre alla ricerca distimoli e meraviglieToro – PechinoUna città delle meraviglie per unenergico, determinato e sempre pronto a nuove avventure Leggi anche › Il Tema Natale di Giosetta Fioroni, eterna bambina del Capricorno Gemelli – SudafricaUn luogo con paesaggi mozzafiato per unpositivo, curioso e a volte un po’ irrequietoCancro – DelhiUna città in cui scoprire quartieri antichi esacri per unsensibile, sincero e a volte riservatoLeone – TanzaniaUn Paese dalla fauna e dalla flora incredibili per uninstancabile e solare guarda Oroscopo dell’amore: le previsioni per tutti i segni Vergine – GiapponeUn Paese dalla storia millenaria per unrazionale, preciso e dal grande bisogno di ordineBilancia – CanadaUn Paese dalla natura mozzafiato per uncostantemente alla ricerca dell’equilibrio e del belloScorpione – New YorkUna metropoli che non dorme mai per undeterminato, autoritario ed estremamente praticoSagittario – IndonesiaUn Paese dalle spiagge splendide e dalle acque cristalline in cui immergersi per unultra-avventuroso Leggi anche › L’oroscopodi Carlo III: secondo l’astrologa di Diana il re avrà un anno incerto Capricorno – DubaiUna metropoli futurista e dal grande intrattenimento per unstabile, determinato e lealeAcquario – ShangaiUna città in cui ammirare architetture coloniali e grattacieli ultramoderni per unaltruista e riflessivoPesci – MumbaiLa città che più rappresenta Bollywood per unromantico, curioso e amante della naturaiO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Oroscopo dei viaggi: 12per 12 segni dello zodiaco iO Donna.