Più Italia in Europa nel 2025 | i quattro dossier strategici su cui Roma sta dettando la linea

Treampiamente instradati e un quarto su cui si sta lavorando per arrivare a una svolta quanto mai urgente. Ilinsi apre con l’attesa di un ritorno a una visione strategica che, dopo essere aver riconquistato centralità nei dibattiti, si trasformi in misure concrete su temi cruciali per il futuro dell’Unione: isono migranti, automotive, agricoltura e difesa. Sullo sfondo di questa aspettativa ci sono i nuovi equilibri politici, frutto delle ultime elezioni europee e della perdita di terreno anche a livello nazionale dei governi di impostazione socialista, ma c’è anche molta: si tratta di questioni su cui il governo da subito è andato in pressing, riuscendo via via a conquistare un ruolo di leadership tra gli Stati membri e ad aggregare intorno alle proprie proposte alleanze inedite in grado di modificare gli orientamenti comunitari.