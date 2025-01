Napolipiu.com - Pedullà: “Napoli-Fiorentina, scambio Spinazzola-Biraghi, Conte ha detto si”

: “hasi”">Il giornalista di Sportitalia rivela una possibile operazione di mercato tra azzurri e viola.gradirebbe l’arrivo del terzino della. Definita anche la cessione di Folorunsho.Ilstudia le mosse per rinforzare la fascia sinistra e spunta un’interessante ipotesi di mercato con la. Secondo quanto rivelato dal giornalista Alfredosul suo canale YouTube, le due società potrebbero imbastire unotra Leonardoe Cristiano.“Più avantipotrebbero riprendere in considerazione con concretezza lo”, ha spiegato l’esperto di mercato di Sportitalia. La motivazione sarebbe legata alle ambizioni del terzino ex Roma: “vuole giocare con continuità e pensa che a Firenze rischierebbe di fare il vice Gosens, situazione simile a quella attuale in azzurro”.