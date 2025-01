Ilfattoquotidiano.it - “Nostro figlio non si è suicidato”: il mistero sul whistleblower di OpenAi trovato morto a Los Angeles

La famiglia di Suchir Balaji, l’ex ricercatore e26enne dinella sua abitazione a Loslo scorso 26 novembre, non ritiene attendibile la versione ufficiale fornita dalla polizia locale sul decesso, classificato come un suicidio, e chiede all’Fbi di avviare un’indagine federale per stabilire le cause di quello che suppone essere stato un “omicidio a sangue freddo”.La richiesta avanzata dalla famiglia nasce dalla convinzione che la polizia di San Francisco stia conducendo un’indagine superficiale e non possieda le capacità di condurre un’analisi approfondita su un caso riguardante questioni come la sicurezza informatica e la protezione dei. Ma le circostanze della morte di Balaji, descritto dai genitori come una persona priva di turbamenti e in un momento personale molto positivo, hanno insospettito fin da subito i genitori.