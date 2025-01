Mistermovie.it - Mister Movie | Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri: Insulti in Diretta durante “L’Anno che Verrà”

Leggi su Mistermovie.it

Il Capodanno 2025 su Raiuno non sarà ricordato solo per la musica e l’atmosfera festosa, ma anche per un episodio sorprendente che ha coinvoltodeiladeche, problemi tecnici con il microfono dell’artista hanno scatenato una reazione tanto inaspettata quanto esplosiva, trasformando il countdown di mezzanotte in un momento decisamente sopra le righe.Gliche Hanno Sconvolto laCheclass="wp-block-heading">Mentre il pubblico si preparava a salutare il 2024, una serie di offese rivolte ai tecnici del suono ha interrotto l’atmosfera gioiosa. “Me lo aprite il microfono? Ho il microfono chiuso, teste di caz.!”, ha urlato, visibilmente esasperato dalla situazione. Il momento, trasmesso in, ha subito fatto il giro del web, con il video che è diventato virale in poche ore.