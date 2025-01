Mattarella e il riferimento popperiano a giovani web e violenza

Leggi su Formiche.net

Un discorso. Nel senso di Karl Popper, il filosofo liberale britannico. È quel che si ricava unendo alcuni dei molti punti attorno a cui siè articolato il pur breve discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. I punti sono: “Fiducia”, “speranza”, “”, “” e“Web”. Fiducia e speranza sono state le parole più ricorrenti nel discorso di Sergio. Parole che evocano sentimenti essenziali per il benesserepresente delle società e per la costruzione del futuro. Sentimenti che Karl Popper metteva in conflitto con l’approccio storicistico degli intellettuali neo e post marxisti e con i riflessi condizionati di un sistema dell’informazione allora dominato dalla televisione. Un sistema strutturalmente incapace di raccontare il benessere che deriva dal vivere nelle societàliberaldemocratiche occidentali governate dai principi dello Stato di diritto; un sistema che diffonde ed esalta la paura, l’ansia, la