Pianetamilan.it - Il 2024 di Pioli: Cristiano Ronaldo, l’Arabia e quello stipendio da re

Leggi su Pianetamilan.it

Ilè stato un anno di profondi cambiamenti e sfide per Stefano, che ha vissuto una transizione radicale dal Milan all’Al-Nassr, un passo che ha segnato un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo un ciclo quasi quinquennale in rossonero, in cui ha conquistato lo scudetto e riportato il Milan a livelli competitivi in Italia e in Europa,ha affrontato un 2023/24 particolarmente difficile, che ha portato al suo addio al Milan nel maggio del. Ma a pochi mesi da quel momento, l’allenatore emiliano ha trovato una nuova casa in Arabia Saudita, dove sta dimostrando di essere ancora una figura di grande valore nel panorama calcistico internazionale. Nelha chiuso la sua esperienza al Milan con una stagione che, purtroppo, non ha soddisfatto pienamente le aspettative, nonostante l’impegno e il buon lavoro fatto nelle stagioni precedenti.