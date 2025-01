Zonawrestling.net - FOTO: Triple H, Stephanie e Linda McMahon alla festa di capodanno di Trump

In tutto il mondo si è festeggiato ildando il benvenuto al 2025. Festeggiamenti anche per il neo eletto Presidente degli Stati Uniti Donaldche ha organizzato una meganel resort Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida. Tra gli oltre 300 invitati anche volti a noi ben noti.GrandeH,sono stati tra gli invitatidi. organizzata da Donaldfarà parte della nuova amministrazione del neo eletto Presidente USA come segretario all’istruzione e insieme a lei hanno presenziato anche la figlia e The Game. Oltre a loro altri volti noti quali Elon Musk, Jeff Bezos e via dicendo. Qui sotto l’immagine. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ringside News (@ringsidenewscom)