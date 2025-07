Franco Simone torna in radio e in digitale con il singolo Le tasche piene di sassi, una reinterpretazione del grande successo di Jovanotti. Franco Simone, uno dei cantautori italiani più amati nel mondo con oltre 780.000 ascoltatori mensili su Spotify, è tornato in radio e in digitale con il singolo Le tasche piene di sassi. Questo brano, una reinterpretazione del grande successo di Jovanotti, viene oggi rivisitato con la sensibilità e lo stile unico di Franco Simone. Con questa release, l’artista conferma il suo ruolo di poeta e musicista raffinato, capace di parlare d’amore, di vita e di emozioni profonde attraverso la sua chitarra e le sue parole. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Franco Simone omaggia Jovanotti con la sua versione de Le tasche piene di sassi