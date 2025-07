Dopo le due di lunedì, arriva un’altra medaglia in apertura di giornata per l’Italia del nuoto impegnata ai Mondiali a Singapore. Simona Quadarella, tra le nuotatrici di punta della selezione azzurra, ha infatti vinto l’argento nei 1500 metri stile libero. Per Quadarella si tratta dell’ottava medaglia ai Mondiali, la quinta nella specialità dei 1500 sl. Oro, manco a dirlo, alla statunitense Katie Ledecky. Bronzo all’australiana Pallister. Una gara in cui le prime tre sono subito andate in fuga, con Quadarella che dopo la prima metà in terza posizione, ha rimontato su Pallister fino a conquistare un argento che sa di oro, visto che Ledecky ha fatto gara a sé come spesso capita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali di nuoto, super Quadarella: è argento nei 1500m stile libero