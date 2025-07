Il birrificio alpino più alto d’Europa si trova in Italia e produce birre uniche

Sulla cima delle dolomiti altoatesine, nasce un microbirrificio artigianale che produce birre di ottima qualità , servite solo nell'adiacente Rifugio Lavarella. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Il birrificio alpino più alto d’Europa si trova in Italia (e produce birre uniche)

In questa notizia si parla di: produce - birre - birrificio - alpino

Ga.Beer, il birrificio più alto d’Europa nasce a 2.050 metri sulle Dolomiti. E il gusto ci guadagna; La birra di Innsbruck: prodotta localmente, bevuta con passi; Il paesino di montagna che è rinato grazie alla birra.

Birre artigianali italiane per l’estate, le proposte leggere di 32 via dei birrai da pederobba - in italia il consumo di birra cresce d’estate con preferenza per birre leggere e sostenibili; il birrificio artigianale 32 via dei birrai di pederobba propone tre referenze estive ideali per abbinamen ... Da gaeta.it

Birre dell'anno, molti riconoscimenti in Toscana: ecco i birrifici premiati - Partiamo dal Birrificio Calibro22 che ha la sua tap room in provincia di Firenze, a Figline e Incisa Valdarno, anche se la produzione è a Santa Barbara, nel comune di Cavriglia (Arezzo). Scrive msn.com