I corsi e ricorsi storici appartengono anche alle serie tv: se Cristiana Capotondi ha ottenuto la grande popolarità con Compagni di Scuola ormai ventiquattro anni fa, presto La Scuola tornerà ad accoglierla, ma in una veste diversa. Questo, infatti, il titolo della serie Netflix della quale sarà protagonista insieme a Massimiliano Gallo. Un nuovo impegno, dopo La Ricetta della Felicità attesa in autunno su Rai 1, che l’attrice romana condividerà anche con Irene Maiorino – la Lila adulta de L’Amica Geniale – e con Beatrice Savignani e Luigi Zeno, tra le quote “giovani” del cast. E i giovani saranno al centro di questo progetto, che nasce in qualche modo sulla scia di Mare Fuori. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - ‘La Scuola’ Militare Nunziatella di Napoli in arrivo su Netflix