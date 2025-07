donald trump inaugura il suo nuovo campo da golf in scozia

Balmedie, 29 lug. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha partecipato alla cerimonia del taglio del nastro per il suo nuovo campo da golf presso il complesso "Trump International" a Balmedie, sulla costa orientale della Scozia. Appassionato golfista il presidente repubblicano si è riscaldato facendo alcuni tiri di prova. Dal nuovo campo con dune e green a picco sul mare, sono visibili le turbine eoliche offshore che Trump ha tentato senza successo di bloccare. La cerimonia di inaugurazione, sotto la stretta sorveglianza degli agenti del presidente, si è svolta al termine di un viaggio di cinque giorni durante il quale il presidente degli Stati Uniti ha firmato un importante accordo commerciale con l'Europa sui dazi e ha affrontato diverse questioni chiave come i conflitti in Ucraina e a Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

