UniCredit supera il 20% in Commerzbank e punta al 28% per rafforzare la sua posizione strategica verso l’integrazione

La conversione di derivati in azioni rafforza la posizione di UniCredit in vista di una possibile fusione, ma Berlino si mostra ancora contraria all'operazione UniCredit, la Banca guidata da Andrea Orcel, ha aumentato la sua partecipazione in Commerzbank convertendo un nuovo pacchetto di deri.

Unicredit, Orcel: "BancoBpm ha distrutto valore, premio del 40-50%; su Commerzbank possiamo aspettare fino al 2027 " - Andrea Orcel, CEO di UniCredit, conferma cautela su fusioni: "Poche banche possono distribuire valore come noi stand alone, su Bpm offerta sospesa per incertezze; su Commerzbank valuteremo gli scambi con il nuovo governo tedesco, la disponibilitĂ del management a collaborare e i risultati" An

Unicredit, Berlino alza le barricate: “Commerzbank resti indipendente” - Milano, 16 maggio 2025 – Nein. E ancora Nein. Il governo tedesco cambia maggioranza e cancelliere, da Olaf Scholz a Friedrich Merz, ma continua a ritenere “inaccettabile” un’acquisizione “non amichevole” di una banca “sistemicamente rilevante” da parte di Unicredit.

Orcel (Unicredit): "Tre fronti aperti tra Commerzbank, Banco Bpm e Generali, ma ostacoli politici e regolatori frenano l'ascesa" - Andrea Orcel, Amministratore delegato Unicredit ha dichiarato: "La strategia di crescita passa per operazioni coerenti con i nostri obiettivi di rendimento; valutiamo ogni mossa in base al valore che può generare per i nostri azionisti, rispettando vincoli regolatori e contesto geopolitico complesso

UNICREDIT, IL MURO DI MERZ SU COMMERZ (Corriere della Sera, Daniela Polizzi, 19 luglio 2025) Punti chiave: - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz definisce “ostile” la scalata di Unicredit a Commerzbank, opponendosi al suo aumento al 20% del capital Vai su X

Unicredit, nuovo balzo in Commerzbank. La banca di Orcel supera il 20% e punta al 28% per avvicinarsi all’integrazione - Convertiti altri derivati in azioni: Piazza Gae Aulenti sale al 20,17% del gruppo di Francoforte e mira al 28%. Lo riporta milanofinanza.it

Unicredit, focus su Commerzbank. Verso conversione dell'ultimo pacchetto di derivati - Archiviata, per il momento, l'operazione in Italia su Banco BPM, UniCredit sarebbe pronta a rafforzare la propria posizione in Commerzbank, anche se il cancelliere tedesco Friedrich Merz ... finanza.repubblica.it scrive