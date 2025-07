Almamegretta al via la tranche estiva del Sanacore Live Tour – 30° Anniversario

Al via la tranche estiva del Sanacore Live Tour – 30° Anniversario degli Almamegretta, il calendario e i biglietti. Dopo il grande successo del tour nei club dello scorso marzo, gli? Almamegretta proseguono i festeggiamenti per i 30 anni di Sanacore con una serie di date estive del? Sanacore Live Tour – 30° Anniversario, la celebrazione live di uno dei dischi più importanti della loro carriera, pietra angolare per più di una generazione di artisti che hanno attinto a quella sintesi di elettronica, dub, reggae e tradizione partenopea di cui gli Almamegretta sono stati precursori assoluti in Italia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

