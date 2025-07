Donna scopre di avere un gigantesco tumore nell' addome I medici | Pesava 15 kg e non lasciava speranze ma lo abbiamo rimosso

Intervento da record al Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone), dove a una paziente di mezza età è stato asportato un tumore addominale maligno di oltre 15 chili di peso e largo 40 centimetri. Una massa così voluminosa che come riferiscono dalla struttura sanitaria condizionava la. 🔗 Leggi su Today.it

Tumore al seno, Marchica e Sciandra alla guida di Europa Donna Sicilia - ROMA - La delegazione siciliana di Europa Donna, il movimento voluto da Umberto Veronesi per tutelare i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno, cambia la direzione e raddoppia le sue referenti.

Tumore al seno e prevenzione delle recidive: Europa Donna dà voce alle pazienti - L e donne con tumore al seno hanno una nuova arma strategica al loro fianco. #PronteAPrevenire è la campagna promossa da Novartis, insieme a Andos, Europa Donna Italia, IncontraDonna e Salute Donna ODV, pensata per fornire strumenti e informazioni alla gestione del rischio di recidiva.

Hannah Lemanski, paramedica 24enne, scopre di avere un raro tumore cerebrale dopo essere stata rimandata a casa più volte dai medici Vai su Facebook

Antonio Tommasoni ha bisogno di un trapianto di rene: la donatrice è la moglie Silvia che prima dell'intervento scopre di avere un tumore - Il marito deve subire un trapianto di rene e la donatrice, sua moglie, scopre di avere un tumore che prima dell'innesto è stato ... Lo riporta msn.com

