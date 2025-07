Marone | salgono sul treno in corsa si filmano e pubblicano le immagini sui social network

Marone, 29 luglio 2023 ‚ÄstSalgono sul tetto di un treno in corsa e, non contenti, si filmano per pubblicare una clip della loro impresa sul web. La polizia ferroviaria e i colleghi della polizia postale stanno indagando a 360 gradi, sia tramite accertamenti¬†web sia in modi tradizionali e¬†presto potrebbe risalire agli autori del video girato sul tetto di uno dei treni in servizio sulla Brescia-Iseo-Edolo, nella tratta tra Sale Marasino e Marone.¬† In particolare ci si sta concentrando sulle immagini registrate¬†dalle¬†telecamere di videosorveglianza installate sui treni e nelle stazioni, che potrebbero avere ripreso anche fase preparatoria e momenti successivi allo scellerato blitz. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Marone: salgono sul treno in corsa, si filmano e pubblicano le immagini sui social network

